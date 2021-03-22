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Газета "Кишиневские новости"

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Олимпиада принесет Японии не доход, а убытки

Олимпиада принесет Японии не доход, а убытки
22 марта
15:41 2021
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Когда власти Японии боролись за право провести в стране летние Олимпийские игры, ими двигали не только соображения престижа, но и ожидание серьезной финансовой выгоды. Приезд большого количества иностранных болельщиков серьезно пополняет казну страны – организатора игр.  

Однако пандемия коронавируса спутала все планы. Сначала Олимпиаду перенесли с лета 2020 года на лето 2021-го, а потом оргкомитет игр постановил, что иностранные болельщики на соревнования допущены не будут. Такое решение принято из-за угрозы распространения новых, более заразных штаммов коронавируса. Те же правила распространяются и на Паралимпийские игры, которые также пройдут в Японии.

Теперь устроителям придется вернуть деньги за уже проданные билеты на соревнования. А в целом, по подсчетам экономистов, неполученный властями Японии доход оценивается примерно в миллиард триста семьдесят миллионов долларов. Сильнее всего отсутствие иностранцев ударит по ресторанному и гостиничному бизнесу. К тому же существует вероятность уменьшения и количества японских болельщиков, сообщает телекомпания NHK.         

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