Недавно президент представила декларацию о своих доходах в 2019 году и имуществе, которым она владела в тот период. Данные в этом документе существенно отличаются от тех, которые она обнародовала в конце 2019 года, когда у нее завершился мандат премьера.

Так, 10 декабря 2019 года бывший премьер Майя Санду отчиталась о том, что кроме зарплаты, полученной в правительстве (111786.25 леев) и парламенте (50335.52 леев), она располагает и двумя банковскими счетами. На счетах банка в Вашингтоне хранилось 30 233 долларов США, а в банке в Кишиневе – 39 306.77 леев.

11 января 2021 года Майя Санду в качестве президента Молдовы подала декларацию об имуществе за весь 2019 год. В этом документе глава государства указала те же доходы, полученные в 2019 году, как и те же банковские счета. Разница в том, что на счетах банка в Вашингтоне на конец 2019 года у нее было только 21.091 долларов США или на 9 142 долларов меньше, чем в декларации, поданной в качестве премьера. На счете в молдавском банке она указала только тысячу леев или на 38 306 леев меньше.

Таким образом, разница между двумя декларациями за 2019 года составляет свыше 200 тыс. леев.