Депутаты ПСРМ обратились к Конституционному суду с ходатайством принять во внимание существенное несоответствие во времени, связанное с датой указа о выдвижения Игоря Гросу на должность премьер-министра и официальным запросом, которым Марианна Дурлештяну сняла свою кандидатуру.

Депутат ПСРМ Василе Боля обратил внимание суда на то, что Майя Санду подписала документ 16 марта, а официальный запрос Марианны Дурлештяну поступил в парламент только 17 марта.

«Письмо, в котором г-жа Дурлештяну объявила парламенту о своей отставке и нежелании баллотироваться на пост премьер-министра, было отправлено на следующий день после публикации этого указа, который мы считаем неконституционным», – сказал Боля.

Он отметил, что пост Марианны Дурлештяну в социальной сети, опубликованный 16 марта, не может считаться официальным. По мнению депутата, президент должен был предпринять все необходимые меры, чтобы проверить, является ли это подлинной позицией Марианы Дурлештяну.

«Никаких мер к этому не было принято. В век информационных технологий у нас много случаев, когда аккаунты в социальных сетях взламываются. У нас бывают случаи, когда учетные записи некоторых людей могут дублироваться, и от имени этих людей появляются сообщения, вводящие в заблуждение», – сказал Боля.

Парламентарий напомнил, что президентская администрация должна была принять необходимые меры для выяснения всех обстоятельства, поскольку это важно для будущего поведения президента в отношениях с парламентом, парламентским большинством, парламентскими фракциями.

Депутат ПСРМ Влад Батрынча добавил, что государственная политика не должна проводится исходя из сообщений в социальной сети. Он утверждает, что есть сомнения в том, что опубликованный текст был написан самой Марианной Дурлештяну.

«Важный момент, сообщение, размещенное г-жой Дурлештяну или якобы размещенное, определенно отличается от предыдущих сообщений, точнее он не в ее стиле», – сказал депутат.

Депутаты ПСРМ просят суд отменить указ о выдвижении Игоря Гросу на должность премьер-министра и возобновить с нуля консультации главы государства с парламентскими фракциями. Решение суда будет обнародовано в 15:00.