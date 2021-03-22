Председатель ПСРМ Игорь Додон 22 марта опубликовал в соцсетях график, где видна динамика еженедельных случаев инфицирования COVID-19 в Республике Молдова и коэффициент заражения (показывает, сколько новых заражений на одного инфицированного).

Лидер социалистов цитирует основные выводы специалистов, из которых следует, что Молдова сейчас находится на пике заболеваемости:

– Зарегистрирован максимум еженедельных случаев заражения за весь период – 10571,

-Коэффициент заражения снижается, на прошлой неделе он составлял 1,01 по сравнению с 1,05 неделей раньше, и можно ожидать снижения количества новых случаев заражения в начале апреля.

-Такие периоды, в течение которых идёт рост случаев заражения коронавирусом, длятся по 4-5 недель и ожидают нас каждые 2-3 месяца – по меньшей мере, до начала массовой вакцинации населения.

«В подобной ситуации требовать досрочных выборов в ближайшие 3-4 месяца могут только циничные политики, которые преследуют свои узкие политические интересы в ущерб интересам и здоровью большинства граждан нашей страны.

Нужно срочно назначить профессиональное и полноценное правительство, которое в течение нескольких недель (как раз на период между текущей волной заболевания и следующей, которая, по мнению специалистов, будет в конце апреля – начале мая) обеспечит начало массовой вакцинации. И только после вакцинации 300-400 тысяч граждан можно будет вернуться к вопросу политических сценариев и выборов», – считает Игорь Додон.