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Газета "Кишиневские новости"

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Игорь Додон: Мы должны оставить потомкам красивую зеленую Молдову

Игорь Додон: Мы должны оставить потомкам красивую зеленую Молдову
21 марта
21:56 2021
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В воскресный день, 21 марта, Игорь Додон вместе с супругой Галиной, младшим сыном Никушором, с депутатами Владом Бэтрынчей, Владимиром Односталко отправился в Вадул-луй-Водэ, где активисты «Молодой гвардии» провели высадку трех тысяч саженцев липы, каштана и клёна.  

«Молодая гвардия» в партнерстве с Moldsilva запустила Национальную кампанию по озеленению, которая охватит 13 районов страны. Кампания продлится до 20 апреля. 

Председатель ПСРМ напомнил, что осенью прошлого года по его президентской инициативе в Молдове началась общенациональная кампания по озеленению родного края.

«В рамках этой акции совместно с Moldsilva и местными властями нам и нашим сторонникам удалось высадить десятки тысяч молодых деревьев по всей стране, включая столицу. А нынешней весной, с началом полевых работ, возобновляется и кампания по озеленению.

То, что мы делаем сейчас, поможет нашей стране в будущем. Мы должны оставить потомкам красивую зеленую Молдову!» – написал по завершении акции Игорь Додон.

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