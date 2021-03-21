В течение прошедшего дня, 21 марта, зарегистрированы еще 28 смертельных случаев от инфекции COVID-19.

Это: 76-летняя женщина из Окницкого района, 74-летняя женщина из Комратского района, 82-летняя женщина из района Леова, 79-летний мужчина из Ниспоренского района, 60-летняя женщина из Ниспоренского района, 70-летний мужчина из Фалештского района, 74-летний мужчина из Фалештского района, 73-летний мужчина из Фалештского района, 86-летний мужчина из Фалештского района, 70-летняя женщина из Глодянского района, 79-летний мужчина из Глодянского района, 65-летний мужчина из Яловенского района, 65-летняя женщина из Страшенского района, 81-летний мужчина из Кишинева, 65-летний мужчина из Унгенского района, 77-летняя женщина из района Кагул, 53-летняя женщина из Кишинева, 63-летний мужчина из Окницкого района, 64-летняя женщина из Окницкого района, 63-летний мужчина из Кишинева, 60-летний мужчина из Новоаненского района, 82-летняя женщина из Оргеевского района, 61-летняя женщина из Теленештского района, 73-летняя женщина из Яловенского района, 76-летняя женщина из Яловенского района, 64-летний мужчина из Сынжерейского района, 69-летняя женщина из Оргеевского района, 69-летний мужчина из Кишинева.

На вечер 21 марта 188363 человека выздоровели после заражения вирусом COVID-19 и 4559 человек умерли от инфекции.