На сегодняшний день в стране 188363 человека прошли лечение и 4559 умерли от инфекции COVID-19.

На 21 марта в Молдове подтверждены 215034 случая заражения новым коронавирусом.

В настоящее время 12117 человек с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 21189 человек находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 4574 пациента с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 340 в крайне тяжелом состоянии (70 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).