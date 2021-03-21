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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 21 марта 188363 излечившихся

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 21 марта 188363 излечившихся
21 марта
20:51 2021
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На сегодняшний день в стране 188363 человека прошли лечение и 4559 умерли от инфекции COVID-19.  

На 21 марта в Молдове подтверждены 215034 случая заражения новым коронавирусом.   

В настоящее время 12117 человек с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 21189 человек находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 4574 пациента с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 340 в крайне тяжелом состоянии (70 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).

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