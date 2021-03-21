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Газета "Кишиневские новости"

Наука

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В России синтезировали новое лекарство от эпилепсии

21 марта
20:46 2021
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Препараты для лечения эпилепсии, имеющиеся сегодня в распоряжении врачей, не отличаются высокой эффективностью и вызывают целый ряд побочных действий, негативно отражаясь на мыслительной деятельности пациентов. Специалистам Института биохимической физики Российской Академии наук удалось синтезировать новое средство противоэпилептического действия, обладающее антиоксидантными свойствами.

В лабораторных условиях исследователи искусственно вызывали у подопытных животных приступы эпилепсии. После приема нового препарата у крыс снизилась судорожная активность, при этом, в отличие от других средств с подобным действием, разработка положительно влияет на мыслительные функции.

В ходе клинических испытаний была подтверждена эффективность нового препарата, заметно улучшающего состояние пациентов, – он не только предупреждал возникновение судорог, но предотвращал кровоизлияние в мозг, сокращая уровень энцефалопатии и ухудшения памяти. 

Препарат уже официально зарегистрирован и внедрен в медицинскую практику российских клиник, сообщает scientificrussia.ru     

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