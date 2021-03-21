Воскресенье, 21 марта 2021, 20:51

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

В Индии пассажирский поезд сам себе включил задний ход

В Индии пассажирский поезд сам себе включил задний ход
21 марта
17:16 2021
Версия для печати

Это произошло в индийском штате Уттаракханд. Железнодорожные пути переходили дикие животные, поэтому машинист остановил состав. Но тот не просто прекратил движение, а неожиданно продолжил его в обратном направлении. И все попытки остановить поезд оказались безуспешными.

Он остановился сам, только проехав тридцать пять километров. По счастью, на этой линии не было в тот момент никакого другого состава, поэтому никто не пострадал. Пассажиров отвезли в конечный пункт путешествия на автобусах. А специалисты сейчас ломают голову над тем, почему локомотив взбунтовался и самостоятельно дал задний ход, не слушаясь команд машиниста, сообщает NDTV.

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,710,00%
EUR21,17+0,02%
GBP24,570,00%
UAH0,640,00%
RON4,320,00%
RUB0,240,00%

Курсы валют в MDL на 21.03.2021

Архив

© 2020-2021 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд