Это произошло в индийском штате Уттаракханд. Железнодорожные пути переходили дикие животные, поэтому машинист остановил состав. Но тот не просто прекратил движение, а неожиданно продолжил его в обратном направлении. И все попытки остановить поезд оказались безуспешными.

Он остановился сам, только проехав тридцать пять километров. По счастью, на этой линии не было в тот момент никакого другого состава, поэтому никто не пострадал. Пассажиров отвезли в конечный пункт путешествия на автобусах. А специалисты сейчас ломают голову над тем, почему локомотив взбунтовался и самостоятельно дал задний ход, не слушаясь команд машиниста, сообщает NDTV.