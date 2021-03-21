О том, что завтракать необходимо, медики твердят уже давно. А вот ученые из Северо-Западного университета Чикаго в США определили оптимальное время для первого суточного принятия пищи.

В исследовании помог эксперимент, охвативший более десяти с половиной тысяч взрослых участников. Одни из них получали завтрак раньше половины девятого утра, другие – позже. Анализ показал, что у людей, завтракавших раньше, уровень сахара в крови оказался ниже, чем у тех, кто ел в первый раз в день позже. Соответственно, если соблюдать такой режим питания, начиная есть вскоре после пробуждения, опасность возникновения второго типа уменьшалась. Причем продолжительность перерыва между приемами пищи никакой роли не играет, на метаболические процессы больше влияет именно время начала поступления еды в организм. Не столь значимо даже ее количество, употребляемое в течение дня, сообщает MedicalXpress.