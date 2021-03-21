Скоро жизнь пользователей гаджетов может стать легче. Они больше не будут привязаны к периферийным устройствам, таким, как мышь и клавиатура. Вместо этого будет использоваться датчик-браслет на запястье, который сейчас разрабатывает компания Facebook. С его помощью любая поверхность превратится в виртуальную клавиатуру – для печати достаточно будет одного нажатия, а действие, аналогичное клику мышкой, будет осуществляться одним щелчком пальцев. Датчик будет соединен с очками дополненной реальности, которые также вскоре появятся на рынке.

Браслет будет оснащен датчиками, улавливающими биоэлектрические сигналы от движения мышц, даже самых сложных, затем преобразующими эти импульсы в цифровые команды для управления функциями устройства, сообщает телеканал «Наука».