Воскресенье, 21 марта 2021, 20:50

Газета "Кишиневские новости"

Наука

Назад на главную Подписаться на RSS

О мыши и клавиатуре скоро можно будет забыть

О мыши и клавиатуре скоро можно будет забыть
21 марта
17:11 2021
Версия для печати

Скоро жизнь пользователей гаджетов может стать легче. Они больше не будут привязаны к периферийным устройствам, таким, как мышь и клавиатура. Вместо этого будет использоваться датчик-браслет на запястье, который сейчас разрабатывает компания Facebook. С его помощью любая поверхность превратится в виртуальную клавиатуру – для печати достаточно будет одного нажатия, а действие, аналогичное клику мышкой, будет осуществляться одним щелчком пальцев. Датчик будет соединен с очками дополненной реальности, которые также вскоре появятся на рынке.  

Браслет будет оснащен датчиками, улавливающими биоэлектрические сигналы от движения мышц, даже самых сложных, затем преобразующими эти импульсы в цифровые команды для управления функциями устройства, сообщает телеканал «Наука».  

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,710,00%
EUR21,17+0,02%
GBP24,570,00%
UAH0,640,00%
RON4,320,00%
RUB0,240,00%

Курсы валют в MDL на 21.03.2021

Архив

© 2020-2021 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд