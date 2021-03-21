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Газета "Кишиневские новости"

Наука

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В Китае создали мягкого робота для глубоководных погружений

21 марта
16:16 2021
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Обычно глубоководные аппараты заключены в сверхпрочные корпуса, способные выдержать огромное давление воды. Это очень затратно. Но ученые из Китая нашли оригинальный способ решения проблемы.

Они разработали мягкого робота из пластичных полимерных материалов в форме летучей рыбы. «Крылья» приводятся в движение при помощи чередования электрических импульсов: более сильный заставляет «крыло» подниматься, более слабый – опускаться. 

Электронные приборы, которыми оснащен робот, тоже не сконцентрировали в одном месте, а распределили по разным частям устройства, защитив силиконовым покрытием. Это придало конструкции больше прочности.

Мягкого робота сначала испытали на дне Южно-Китайского моря на глубине свыше трех тысяч двухсот метров, а затем, в комплексе с обычным глубоководным аппаратом, разработка отлично зарекомендовала себя в самой глубокой в мире Марианской впадине, нырнув почти на одиннадцать километров, сообщает журнал «Nature».

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