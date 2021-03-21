Каждый, кому хоть раз приходилось сдавать экзамены, знает, что такое шпаргалки. Только когда-то их писали от руки, а сейчас пользуются гаджетами. И зря. Ученые из Токийского университета провели исследование и выяснили, что гораздо полезнее писать шпаргалки собственноручно.

В эксперимент включили около полусотни студентов, все они должны были записать услышанную историю или от руки, или на смартфон, или на планшет со стилусом. Каждый из участников по очереди попробовал все способы фиксации текста.

Оказалось, что точнее и быстрее всего срабатывала запись вручную, второе место занял планшет со стилусом, а смартфон оказался в отстающих. Более того, тот, кто писал от руки, лучше запомнили текст, а томография показала, что у них эффективнее работали отделы мозга, отвечающие за память, речь и мышечную активность. Как считают исследователи, когда текст фиксируется от руки, у людей активизируется ассоциативная память, и детали записанного впоследствии легче воспроизвести. Так что пишите шпаргалки собственноручно – материал запомнится лучше и подсматривать на экзамене не потребуется, сообщает «Daily mail».