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Газета "Кишиневские новости"

Наука

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Работа без перерывов непродуктивна

Работа без перерывов непродуктивна
21 марта
15:06 2021
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Трудоголики, способные посвящать себя работе целиком, пользуются хорошей репутацией. Однако ученые пришли к выводу, что трудиться безостановочно – непродуктивно.

Исследователи из американского Университета Северной Каролины наблюдали за тремя с лишним сотнями работников из США и Южной Кореи. Их просили отвечать на вопросы о том, хорошо ли они спят и насколько устают. Выяснилось, что люди, плохо выспавшиеся и уже с утра испытывавшие чувство усталости, с трудом могут сосредоточиться на работе. А их коллеги, делавшие небольшой перерыв во время рабочего дня, показывали большую продуктивность. 

При этом, если работа не подчинена четкому графику, когда перерыв должен делаться в строго определенное время, сотрудники чувствуют себя лучше. Оказалось также, что обеденный перерыв нельзя считать полноценным отдыхом, потому что многие спешат воспользоваться гаджетами, что не снижает нагрузки на организм, в первую очередь на мозг. Поэтому исследователи советуют во время перерыва выходить на свежий воздух – проветривать голову. Тогда можно будет вернуться к работе действительно с новыми силами, сообщает «МИР 24».          

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