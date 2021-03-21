Сеть китайских ресторанов на Тайване провела необычную акцию. Тот, кто изменит свое имя на «лосось», получит возможность пообедать бесплатно. Нужно было предъявить документ, в котором зафиксировано слово «лосось» в разных комбинациях. В зависимости от количества иероглифов в имени, скидка могла оставить от ста до десяти процентов. Акция, продлившаяся два дня, вызвала небывалый ажиотаж. Количество желающих поесть на халяву и сменить для этого имя приблизилось к тысяче (на Тайване закон разрешает менять имя три раза за жизнь).

Многие, дорвавшиеся до бесплатной еды, ни в чем себя не ограничивали. Некоторые компании, прежде всего состоявшие из молодых людей, поели на внушительные суммы – от пятисот до двух тысяч долларов. И большинство новоявленных «лососей» после окончания акции решило восстановить свои первоначальные имена, сообщает Hromadske.ua.