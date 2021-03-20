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Газета "Кишиневские новости"

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НАТО в Румынии учится воевать с Россией

20 марта
13:16 2021
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Пресс-служба Военно-морских сил Румынии сообщает, что в акватории Черного моря начались учения НАТО «Sea Shield 2021».

В них принимают участие 18 кораблей и 10 самолетов. «Крейсер, эсминец, фрегаты, тральщики, корветы, патрульное судно и морские буксиры объединят свои силы для достижения целей поставленных на многонациональных учениях. Борьба с воздушной угрозой будет осуществляться истребителями F-16 «Fighting Falcon», МиГ-21 «Lancer» и вертолетами IAR-330 ВВС и ВМС Румынии, «Eurofighter Typhoon» из Испании и разведывательным самолетами Турции и США», – говорится в релизе, распространенном пресс-службой. В ходе учений будет отрабатываться защита порта города Констанца с моря и суши. На последнем этапе задействуют подразделение из Польши, на вооружении которого стоят норвежские противокорабельные ракеты. Потенциальный противник – Россия.

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