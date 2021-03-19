В последний день рабочей недели, 19 марта председатель ПСРМ Игорь Додон встретился с семьей Гамарца из села Рошканий-де-Сус Резинского района, где воспитываются семеро мальчиков в возрасте от года до 18 лет.

Ранее Екатерина и Николай Гамарца обратились к лидеру социалистов с просьбой о финансовой помощи на завершение строительства дома, который долгое время стоит недостроенным. Николай безработный, его жена находится в отпуске по уходу за ребенком. Доходы семьи довольно скромные, всего 740 леев пособия на ребенка, и они с трудом справляются с ежедневными трудностями. В настоящее время семья проживает в доме престарелых, и детям не хватает места и нормальных жилищных условий.

В связи с этим Игорь Додон решил оказать семье финансовую помощь для завершения строительства дома, а также передать вещи, необходимые для детей и дома. Председатель ПСРМ пожелал всем здоровья, мира и радости.

«Хочу подчеркнуть, что мы должны оказывать поддержку многодетным семьям в нашей стране, а социальная помощь, оказываемая государством, должна обеспечивать достойную жизнь. Я буду и далее прилагать необходимые усилия, чтобы быть с теми, кто нуждается в поддержке. Добрые дела продолжаются!» – написал в связи с прошедшей акцией Игорь Додон.