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Газета "Кишиневские новости"

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За два кризисных года НОН потратил почти полмиллиона леев на шторы

19 марта
21:31 2021
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В кризисный год Национальное агентство по неподкупности тратит 135 тыс. леев на занавески и коврики.

120 тыс. леев планирует потратить в этом году Национальное агентство по неподкупности(НОН) на приобретение жалюзи. Еще 15 тыс. леев выделены на противоскользящие коврики. Такая информация содержится в плане закупок ведомства на 2021 год, подписанном главой ведомства Родикой Анточ.

В 2020 году Агентство уже произвело подобные траты, потратив из госбюджета 355 тыс. леев. Всего за два кризисных года Национальное агентство по неподкупности выделяет почти полмилллиона леев на шторы и коврики.

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