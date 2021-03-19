В кризисный год Национальное агентство по неподкупности тратит 135 тыс. леев на занавески и коврики.

120 тыс. леев планирует потратить в этом году Национальное агентство по неподкупности(НОН) на приобретение жалюзи. Еще 15 тыс. леев выделены на противоскользящие коврики. Такая информация содержится в плане закупок ведомства на 2021 год, подписанном главой ведомства Родикой Анточ.

В 2020 году Агентство уже произвело подобные траты, потратив из госбюджета 355 тыс. леев. Всего за два кризисных года Национальное агентство по неподкупности выделяет почти полмилллиона леев на шторы и коврики.