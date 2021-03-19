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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 19 марта 4501 смертельный случай

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 19 марта 4501 смертельный случай
19 марта
19:28 2021
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В течение прошедшего дня, 19 марта, зарегистрированы еще 29 смертельных случаев от инфекции COVID-19.

Это: 64-летний мужчина из района Леова, 69-летний мужчина из Кишинева, 74-летняя женщина из Кишинева, 66-летний мужчина из Кишинева, 69-летний мужчина из Окницкого района, 65-летний мужчина из Страшенского района, 72-летняя женщина из Страшенского района, 88-летняя женщина из Страшенского района, 74-летний мужчина из Рышканского района, 47-летний мужчина из Шолданештского района, 66-летний мужчина из Кишинева, 72-летняя женщина из Кишинева, 61-летний мужчина из Кишинева, 61-летний мужчина из Кантемирского района, 61-летняя женщина из Глодянского района, 55-летняя женщина из Бричанского района, 49-летняя женщина из Оргеева, 60-летний мужчина из Оргеевского района, 79-летняя женщина из Резинского района, 81-летний мужчина из Оргеевского района, 43-летняя женщина из Оргеевского района, 87-летний мужчина из Кишинева, 63-летняя женщина из Страшенского района, 79-летняя женщина из Флорештского района, 57-летняя женщина из Кишинева, 74-летний мужчина из Флорештского района, 64-летний мужчина из Кишинева, 64-летняя врач, 64-летняя медсестра из Кагула.              

На вечер 19 марта 185105 человек выздоровели после заражения вирусом COVID-19 и 4501 человек умер от инфекции.

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