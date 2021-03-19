В Литве случился грандиозный скандал, из Центра криминальных исследований исчезли наркотики, которые были переданы в лабораторию для исследования, сообщает Delfi.

Делом занялась Генеральная прокуратура. Пресс-секретарь Департамента полиции Рамунас Матонис сообщил подробности. «Наркотики были оставлены в неподходящем месте, уборщица решила, что это мусор и выбросила их – такое странное происшествие», – рассказал чиновник. Речь идет о семи килограммах амфетомина, изъятого недавно у наркоторговцев. Пропажа была обнаружена лишь на следующий день, и предсказуемо наркоту не нашли.