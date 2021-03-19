Пятница, 19 марта 2021, 01:30

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

В Вильнюсе пропали семь килограмм амфетамина

В Вильнюсе пропали семь килограмм амфетамина
19 марта
19:21 2021
Версия для печати

В Литве случился грандиозный скандал, из Центра криминальных исследований исчезли наркотики, которые были переданы в лабораторию для исследования, сообщает Delfi.

Делом занялась Генеральная прокуратура. Пресс-секретарь Департамента полиции Рамунас Матонис сообщил подробности. «Наркотики были оставлены в неподходящем месте, уборщица решила, что это мусор и выбросила их – такое странное происшествие», – рассказал чиновник. Речь идет о семи килограммах амфетомина, изъятого недавно у наркоторговцев. Пропажа была обнаружена лишь на следующий день, и предсказуемо наркоту не нашли.  

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,710,00%
EUR21,09–0,12%
GBP24,57–0,37%
UAH0,64–0,24%
RON4,32–0,08%
RUB0,24+0,35%

Курсы валют в MDL на 19.03.2021

Архив

© 2020-2021 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд