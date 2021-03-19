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Газета "Кишиневские новости"

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Литва требует устроить России экзамен на демократию

19 марта
19:21 2021
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Министры иностранных дел Литвы, Габриэлюс Ландсбергис, и Германии, Хайко Маас, обсудили животрепещущий вопрос: что делать с Россией, сообщает Delfi.

Предстоящие осенью этого года выборы в Государственную Думу покажут, насколько Москва готова к диалогу с Евросоюзом, считают стороны. «Если не будут задерживаться протестующие, не будут отправляться в тюрьму, не будут осуждены в ходе показательных процессов, если у оппозиционных партий будет возможность принять участие в выборах, если международные наблюдатели смогут наблюдать за выборами – это будет сигналом, что Россия действительно хочет участвовать в дискуссиях с ЕС», – жестко рубил на пресс-конференции Ландсбергис. Его немецкий коллега был куда менее воинственен. По его мнению, есть множество вопросов, которые надо обсуждать и решать совместно с Москвой. «Много наших усилий за последние месяцы, увы, не получили отклика со стороны России», – с сожалением констатировал Маас.  

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