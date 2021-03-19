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Газета "Кишиневские новости"

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Трудно на Кавказе приходится журналистам

19 марта
19:21 2021
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Армянский министр высоких технологий Акоп Аршакян побил журналиста Пайлака Фархадяна и повредил его компьютер, сообщает NEWS.am

Последний зашел в кафе и увидел, что чиновник рассиживает там в рабочее время. Журналист на камеру спросил, почему министр бездельничает? Тот ответил, что у него все часы рабочие. «После этого он попросил отключить камеру. Когда я это сделал, министр сказал, что мне придется надолго запомнить этот день. Он начал мне угрожать. Я в ответ заявил, что если ты министр, это не означает, что должен со мной говорить в таком тоне. После этого я поднялся наверх, чтоб поработать за компьютером», – рассказал Фархадян. Следом пошел и Аршакян. Министр на глазах у публики нанес журналисту несколько ударов. Расследованием инцидента занялась Специальная следственная служба.  

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