Армянский министр высоких технологий Акоп Аршакян побил журналиста Пайлака Фархадяна и повредил его компьютер, сообщает NEWS.am

Последний зашел в кафе и увидел, что чиновник рассиживает там в рабочее время. Журналист на камеру спросил, почему министр бездельничает? Тот ответил, что у него все часы рабочие. «После этого он попросил отключить камеру. Когда я это сделал, министр сказал, что мне придется надолго запомнить этот день. Он начал мне угрожать. Я в ответ заявил, что если ты министр, это не означает, что должен со мной говорить в таком тоне. После этого я поднялся наверх, чтоб поработать за компьютером», – рассказал Фархадян. Следом пошел и Аршакян. Министр на глазах у публики нанес журналисту несколько ударов. Расследованием инцидента занялась Специальная следственная служба.