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Газета "Кишиневские новости"

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Белорусский президент подтягивает гайки

19 марта
19:16 2021
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Александр Лукашенко провел совещание, где обсуждались пути совершенствования законодательства в области безопасности, сообщает TUT.BY

Президент особо подчеркнул: речь не идет лишь о том, чтобы закручивать гайки, но из его речи складывалось впечатление, что их подтянут. «Как докладывают наши службы, жить спокойно нам не дадут. А значит, нужно быть готовыми к любым проявлениям деструктивной активности: от призывов к незаконным забастовкам до манипулирования сознанием людей посредством интрнет-технологий. На каждый подобный шаг в арсенале у нас должны быть адекватные инструменты реагирования», – заявил Лукашенко. Абсолютно неприемлемыми он считает случаи, когда оппозиционеры в интернете выкладывают персональные данные людей, служащих в правоохранительных органах.  

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