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Газета "Кишиневские новости"

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В Тирасполе троллейбусы будут доступны лишь по утрам и вечерам

19 марта
19:16 2021
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На левом берегу Днестра общественный транспорт переводится на карантинный режим работы, сообщает ресурс «Новости Приднестровья».

Такое решение принято на заседании членов Оперативного штаба по профилактике и недопущению распространения коронавируса. Троллейбусы будут ходить по маршрутам с 6:00 до 10:00 и с 16:00 до 20.00. За эти временные промежутки рабочие и служащие смогут добраться до заводов и контор, а вечером вернуться домой. Руководству предприятий рекомендовано перевести на удаленную работу не менее половины сотрудников. Работников пенсионного возраста задействовать можно только в крайнем случае, считают в Оперативном штабе.  

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