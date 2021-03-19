На левом берегу Днестра общественный транспорт переводится на карантинный режим работы, сообщает ресурс «Новости Приднестровья».

Такое решение принято на заседании членов Оперативного штаба по профилактике и недопущению распространения коронавируса. Троллейбусы будут ходить по маршрутам с 6:00 до 10:00 и с 16:00 до 20.00. За эти временные промежутки рабочие и служащие смогут добраться до заводов и контор, а вечером вернуться домой. Руководству предприятий рекомендовано перевести на удаленную работу не менее половины сотрудников. Работников пенсионного возраста задействовать можно только в крайнем случае, считают в Оперативном штабе.