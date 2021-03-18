Ходить к стоматологу никто не любит. При этом специалисты отмечают, что практически все взрослые страдают кариесом. Более того, все чаще болезнь поражает и детей.

В российском Омском государственном медицинском университете разработали целый набор специальных гелей, предотвращающих развитие кариеса. В составе – комплекс ионов минеральных веществ, обладающих свойством глубоко проникать в эмаль зуба и укрепляют его ткань.

В гелях нет никаких консервантов или отдушек, что присутствует в зубных пастах. Поэтому они не вызывают аллергии и безопасны как для взрослых, так и для детей, пишет «Российская газета».