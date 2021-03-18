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Газета "Кишиневские новости"

Наука

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Из железа можно добывать золото

18 марта
23:11 2021
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Золото – не просто благородный металл для украшений, но и основа мировой финансовой системы. Недаром каждая страна старается создавать собственный золотой запас.

Но месторождений золота на планете не так уж много, и добыть его нелегко. Химики российского Сибирского федерального университета разработали несложную технологию, позволяющую извлечь золото из железной руды, содержащей лишь небольшое количество этого металла.

Руду сначала смешивают с расплавленным свинцом и щелочью, а затем с помощью магнита удаляют из жидкого сплава все железо. В результате содержание золота в сплаве существенно повышается. Дальше, используя давно известные методы, получают «чистое» золото. Причем добыть его из сплава удается почти полностью. При этом компоненты, используемые на первом этапе процесса – многоразовые, что существенно сокращает затраты на переработку значительного количества железной руды, сообщает rospatent.gov.ru. 

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