На сегодняшний день в стране 183520 человек прошли лечение и 4472 умерли от инфекции COVID-19.

На 18 марта в Молдове подтверждены 210725 случаев заражения новым коронавирусом.

В настоящее время 10939 человек с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 20239 человек находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 4425 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 331 в крайне тяжелом состоянии (79 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).