Четверг, 18 марта 2021, 00:49

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 18 марта 183520 излечившихся

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 18 марта 183520 излечившихся
18 марта
22:27 2021
Версия для печати

На сегодняшний день в стране 183520 человек прошли лечение и 4472 умерли от инфекции COVID-19.  

На 18 марта в Молдове подтверждены 210725 случаев заражения новым коронавирусом.   

В настоящее время 10939 человек с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 20239 человек находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 4425 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 331 в крайне тяжелом состоянии (79 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,71+0,09%
EUR21,10–0,53%
GBP24,66–0,29%
UAH0,64+0,11%
RON4,32–0,51%
RUB0,24–0,81%

Курсы валют в MDL на 18.03.2021

Архив

© 2020-2021 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд