В течение прошедшего дня, 18 марта, зарегистрированы еще 36 смертельных случаев от инфекции COVID-19.

Это: 59-летний мужчина из Каушанского района, 84-летняя женщина из Каушанского района, 63-летняя женщина из района Леова, 56-летний мужчина из района Штефан-Водэ, 71-летняя женщина из Кишинева, 83-летняя женщина из Кишинева, 78-летняя женщина из Яловенского района, 58-летняя женщина из Кишинева, 42-летняя женщина из Кишинева, 64-летний мужчина из Дондюшанского района, 61-летний мужчина из Рышканского района, 64-летняя женщина из Рышканского района, 46-летняя женщина из Дубоссарского района, 64-летняя женщина из Новоаненского района, 74-летний мужчина из Единецкого района, 64-летний мужчина из Единецкого района, 64-летняя женщина из Единецкого района, 79-летний мужчина из района Дрокия, 84-летняя женщина из Кишинева, 68-летняя женщина из Кишинева, 68-летняя женщина из Кишинева, 62-летний мужчина из Каларашского района, 79-летний мужчина из Глодянского района, 85-летняя женщина из Яловенского района, 62-летняя женщина из Рышканского района, 61-летняя женщина из Кишинева, 66-летний мужчина из Кишинева, 51-летний мужчина из Кишинева, 68-летняя женщина из Рышканского района, 78-летний мужчина из Хынчештского района, 79-летняя женщина из Дондюшанского района, 60-летняя женщина из Дондюшанского района, 67-летний мужчина из Бричанского района, 78-летний мужчина из района Басарабяска, 68-летняя женщина из района Басарабяска, 66-летняя женщина из муниципия Бельцы.

На вечер 18 марта 183520 человек выздоровели после заражения вирусом COVID-19 и 4472 человека умерли от инфекции.