Конституционный суд в пятницу, 19 марта, примет решение о том, будет ли приостановлено действие указа Майи Санду о выдвижении Игоря Гросу на должность премьер-министра.

17 марта группа депутатов ПСРМ направила запрос в КС о признании незаконным указа главы государства, которым Майя Санду выдвигает на пост премьера Игоря Гросу. Документ подписан Василе Болей, Григоре Новаком, Александром Суходольским и Владом Батрынчей. Социалисты требуют отменить указ, признав его неконституционным.