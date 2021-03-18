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Газета "Кишиневские новости"

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КС вынесет вердикт по указу Санду о выдвижении Гросу в премьеры

КС вынесет вердикт по указу Санду о выдвижении Гросу в премьеры
18 марта
17:36 2021
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Конституционный суд в пятницу, 19 марта, примет решение о том, будет ли приостановлено действие указа Майи Санду о выдвижении Игоря Гросу на должность премьер-министра.

17 марта группа депутатов ПСРМ направила запрос в КС о признании незаконным указа главы государства, которым Майя Санду выдвигает на пост премьера Игоря Гросу. Документ подписан Василе Болей, Григоре Новаком, Александром Суходольским и Владом Батрынчей. Социалисты требуют отменить указ, признав его неконституционным.

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