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Газета "Кишиневские новости"

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Додон: Головатюк – очень достойная кандидатура на должность премьера

Додон: Головатюк – очень достойная кандидатура на должность премьера
18 марта
17:36 2021
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В связи с выдвижением кандидатуры Владимира Головатюка на должность премьера председатель ПСРМ Игорь Додон дал оценку профессиональным и деловым качествам возможного нового премьер-министра Молдовы.

«Владимир Иванович Головатюк, выдвинутый ПСРМ на пост премьер-министра Республики Молдова, – очень достойная кандидатура! Считаю его настоящим профессионалом с большим опытом, мы с ним работаем бок о бок в одной команде с 2008 года.

Я твердо убежден, что Владимир Головатюк в состоянии справиться с социальным, бюджетно-финансовым и пандемическим кризисом. Кроме того, только правительство со всеми полномочиями может преодолеть кризисную ситуацию, обеспечить закупку вакцин и массовую вакцинацию населения, после чего можно будет говорить о каких-то политических сценариях и выборах.

Мы по-прежнему считаем, что добиваться досрочных парламентских выборов в период пандемии, с тысячами новых инфицированных и десятками смертей ежедневно, могут только циничные политики, готовые идти по трупам ради нескольких дополнительных процентов рейтинга и новых депутатских мест для их партий», – написал в соцсетях Игорь Додон.

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