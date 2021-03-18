Необходимость возмещения похищенного миллиарда за счет граждан снова возложена на налогоплательщиков. Таковы последствия принятого 18 марта решения Конституционного суда. Об этом заявил депутат ПСРМ Петру Бурдужа, который сообщил, что ПСРМ выдвинет новый законопроект, предусматривающий отмену так называемого закона миллиарда.

«Сообщаем, что будут найдены другие решения, иные альтернативы, но не за счет простого гражданина, потому что это и без того большая нагрузка на граждан», – заявил Бурдужа.

Депутат уточнил, что ПСРМ предложит вариант, согласно которому остаток суммы 17 млрд леев не будет подлежать возврату за счет граждан.

Напомним, что по запросу депутатов Pro-Moldova КС отменил закон, принятый в декабре 2020 года, который отменял выплату по госгарантиям трем лопнувшим банкам.

В 2016 году на налогоплательщиков возложили обязанность возместить 25 млрд леев.