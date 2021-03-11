Об этом заявил эксперт в области конституционного права в интервью радиостанции “Europa Liberă” Тео Кырнац.

«Мы живем в правовом и демократическом государстве, и г-жа Санду стала президентом на основе этих демократических принципов. В соответствии с принципом правового государства, ты обязан выполнять закон, даже если он суров. Но если г-жа Санду не станет выполнять решения КС о необходимости консультаций с парламентскими фракциями и назначения кандидата, она нарушит Конституцию Молдовы. Фактически, президент в настоящее время, даже зная результат, обязана перейти к консультациям с фракциями. Хочешь или нет, это записано в Конституции, в решении Конституционного суда от 23 февраля 2021 года, и оно должно быть исполнено в точности. В ином случае те советники, которые рекомендуют дождаться трехмесячного срока, не предстанут перед судом. Первый суд – это суд народа, который может завершиться отзывом с должности. Я преподаватель права и знаю, что, если нарушена норма, обязательно должно быть и наказание. В этих обстоятельствах может быть начато уголовное преследование за узурпацию власти генеральным прокурором, а затем двумя третями голосов можно выдвинуть обвинение президенту. Поэтому Санду может ждать два вида наказания: одно – политическое, то есть отзыв народом с должности, и второе – по статье 339 за узурпацию власти», – объяснил правовед.