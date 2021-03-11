Вице-председатель парламентской Комиссии по социальной защите, здравоохранению и семье Владимир Односталко заявил, что данная инициатива является опасной и была предложена по указанию международных структур.

«Г-жа президент предложила отменить индексацию дважды в год и вернутся к индексации в апреле – на 3,7%. Этого не должно случиться», – сказал Односталко.

Депутат обвинил Санду в попытке использовать те же методы, которые применялись и во времена Филата, Гимпу и Плахотнюка.

«Мы не можем отменить полугодовую индексацию пенсий. Это методы альянсов за европейскую интеграцию, Плахотнюка, Гимпу и Филата. Ничего не изменилось, только люди. Майя Санду использует ту же методологию», – отметил социалист.

Депутат ПСРМ предложил законодательную инициативу, которая призвана изменить способ индексации пенсий и социальных пособий. Согласно документу, коэффициент индексации пенсий в апреле будет равен среднему показателю роста цен за последние три года, а в октябре – уровню инфляции в первом квартале текущего года. На основе представленных расчетов с 1 апреля пенсию можно проиндексировать на 3,89%, а в октябре на 3,2%. В годовом исчислении эффект составит порядка 7%.