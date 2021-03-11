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Газета "Кишиневские новости"

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Представители 20 районов требуют от Санду начать диалог с депутатами

11 марта
13:47 2021
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Свыше 20 председателей районов подписали обращение к президенту страны, требуя начать диалог с парламентом для преодоления политического и санитарного кризиса. Об этом в социальной сети сообщил глава Кагульского района Марчел Ченуша. Представители местных властей объяснили свое решение тем, что ситуация становится все более сложной, а система здравоохранения не справляется с большим числом больных коронавирусом.

«Ежедневные данные о скончавшихся и новых случаях заболевания COVID-19 на фоне переполненных больниц – очень тревожны. Люди боятся за свои жизни и с опаской смотрят на настоящее и будущее. А на фоне пандемического кризиса усугубляется и политический, отражаясь на всех сферах жизни. На прошлой неделе мы начали дискуссию с председателями районов, чтобы обменяться информацией о ситуации в их сообществах, предпринимаемых действиях и пришли к выводу о необходимости стабильного управления для преодоления кризиса», – написал Ченуша.

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