Упрямство президента Майи Санду затягивает разрешение политического кризиса и усугубляет пандемическую ситуацию, заявил председатель фракции ПСРМ в парламенте Корнелиу Фуркулицэ в ходе телепередачи на общественном телевидении.

Депутат уточнил, что в парламенте существует широкий консенсус относительно назначения нового правительства в лице 54 депутатов, предложивших Марианну Дурлештяну на должность премьера.

«Правительство действует, и у него ограниченные полномочия. Это красная линия, после которой политики должны сесть и найти решение для назначения нового правительства. В парламенте есть большинство. Есть и более широкий консенсус, чем даже это большинство, которое выдвинуло кандидатуру премьера. Этот кандидат не должен быть единственным, могут быть несколько кандидатов. Были случаи, когда десятки раз пытались избрать премьер-министра. Мы сталкиваемся с упрямством, в данном случае президента, который, к сожалению, продолжает предвыборную кампанию, но заявляет, что действует в интересах народа», – сказал Фуркулицэ.

Социалист призвал Майю Санду выполнить свои конституционные обязательства и начать дискуссии с парламентскими фракциями.

«Решения есть, и они находятся в конституционном поле. Конституция четко регламентирует эти ситуации. Там описано как поведение президента страны, так и парламента. Надеемся, что политические актеры будут более активными и совершат то, что записано в Конституции. Решения есть, ждем, что президент выполнит свои конституционные обязанности. Требуем, чтобы она начала дискуссии с парламентскими фракциями, рекомендованными Конституционным судом. Думаю, можно найти решение, которое будет приемлемо для страны, чтобы преодолеть эту сложную ситуацию», – заявил Корнелиу Фуркулицэ.

Он уточнил, что в рамках консультаций, начатых ПСРМ с парламентскими фракциями и группами, достигнут консенсус относительно переноса досрочных выборов до стабилизации ситуации в стране. Эту идею не поддерживают только депутаты ПДС.