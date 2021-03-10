Депутаты парламента поддержали обращение правительства Молдовы о закупке вакцины в обход закона о госзакупках. В заседании Постоянного бюро парламента приняли участие и.о. премьера Аурелиу Чокой, госсекретарь минфина Татьяна Иваничкина и и.о. министра здравоохранения Татьяна Затык.

Представители кабмина проинформировали парламентариев о тревожной ситуации по числу заболевших коронавирусом, что обуславливает необходимость срочного приобретения вакцины. Чокой сообщил, что правительство изыскало 137 млн леев для покупки 1 млн доз. Он подчеркнул, что правительство не будет ориентироваться лишь на одного производителя, а население должно получить возможность выбирать вакцину.

В то же время Татьяна Затык уточнила, что в марте и апреле ожидается получение 118 тыс. доз в рамках платформы COVAX.

Зинаида Гречаный призвала власти провести кампанию по информированию населения о необходимости соблюдать профилактические меры.