На сегодняшний день в стране 174099 человек прошли лечение и 4183 умерли от инфекции COVID-19.

На 10 марта в Молдове подтверждены 198228 случаев заражения новым коронавирусом.

В настоящее время 12024 человека с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 18028 человек находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 4353 пациента с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 337 в крайне тяжелом состоянии (68 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).