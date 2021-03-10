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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 10 марта 174099 излечившихся

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 10 марта 174099 излечившихся
10 марта
21:57 2021
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На сегодняшний день в стране 174099 человек прошли лечение и 4183 умерли от инфекции COVID-19.  

На 10 марта в Молдове подтверждены 198228 случаев заражения новым коронавирусом.   

В настоящее время 12024 человека с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 18028 человек находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 4353 пациента с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 337 в крайне тяжелом состоянии (68 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).

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