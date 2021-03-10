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Газета "Кишиневские новости"

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Необычный подарок для Ренато Усатого

Необычный подарок для Ренато Усатого
10 марта
19:57 2021
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Мэр Бельц получил в подарок пару сапог от лидера Партии Pace Нелу Страчука, который неоднократно критиковал Ренато Усатого за бездействие, за коррупцию, процветающую в примэрии. На этот раз гражданского активиста заставило выйти в прямой эфир с улиц родного города ужасающее состояние муниципальных дорог. Нелу Страчук сделал видео, в котором показал, что по бельцким улицам можно передвигаться только в резиновых сапогах.

После прогулки по городу активист подарил свои сапоги мэру Ренато Усатому, чтобы привлечь внимание к ужасающему состоянию муниципальных дорог.

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