Уже очевидно, что темпы глобального потепления будут не замедляться, а ускоряться. В связи с этим климатологи предупреждают о в прямом смысле смертельной опасности, которая угрожает значительной части жителей планеты.

Ученые Принстонского университета в США смоделировали процесс изменения запредельных показателей температуры в условиях продолжения нагревания Земли. В результате антропогенной деятельности повышение среднегодовой температуры уже превысило один градус. В соответствии с Парижским климатическим соглашением, регулирующим меры по снижению содержания углекислого газа в атмосфере, страны, подписавшие документ (их около двухсот, а также Евросоюз), обязались не допускать повышения среднегодовой температуры более чем на полтора градуса. Тем не менее, по мнению экспертов, потепление может выйти далеко за эти пределы.

Исследователи прогнозируют, что, в случае повышения среднегодовой температуры на полтора градуса, температура по влажному термометру (то есть имитирующего процесс охлаждения кожи человека путем испарения пота) окажется больше тридцати пяти градусов. А это значит, что организм не будет успевать охлаждать кожу. И сколько бы воды человек не выпил, ему грозит перегревание. И это может иметь смертельные последствия для для жителей тропических регионов, которые составляют примерно сорок процентов населения планеты, пишет «The Guardian».