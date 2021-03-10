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Газета "Кишиневские новости"

Наука

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Работа по ночам может спровоцировать рак

10 марта
18:17 2021
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Природные циркадные ритмы диктуют человеку определенный режим: в светлое время суток бодрствовать, в темное – спать. Но жизнь часто складывается так, что многим людям приходится работать по ночам. Специалисты Университета штата Вашингтон из США изучили, как такой график сказывается на здоровье.

В эксперименте, продлившемся неделю, участвовали две группы людей с разными графиками работы – дневным и ночным. Оказалось, что у тех, кто работал по ночам, происходило повреждение ДНК, а уязвимость лейкоцитов из-за радиоактивного излучения была выше, чем у трудившихся днем.

Ученые сделали вывод, работа в ночную смену провоцирует нарушение естественных циркадных ритмов и возникновение злокачественных опухолей, сообщает телеканал «Доктор».      

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