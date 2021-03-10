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Газета "Кишиневские новости"

Наука

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Маски из хлопка оказались эффективнее синтетических

10 марта
14:47 2021
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С начала пандемии коронавируса постоянно ведутся поиски самого эффективного материала для защитных масок. Недавно исследователи из Национального института стандартов и технологий США провели эксперимент, в результате которого выяснилось, что хлопковые маски действуют эффективнее, чем синтетические. 

В эксперименте сравнивались девять различных типов хлопка и шесть типов синтетических тканей при разных уровнях влажности. Ведь очень скоро после начала использования маска становится влажной от выдыхаемого воздуха, и уровень влажности возрастает от пятидесяти пяти до девяносто девяти процентов. Оказалось, что с увеличением влажности защитные свойства хлопковых масок повышаются на треть, тогда как синтетические маски своих качеств не меняют. Рекордсменом оказалась хлопковая фланель.

Тем не менее, ученые подчеркивают, что влажными масками пользоваться нельзя, их следует менять по мере намокания, сообщает Science Alert.    

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