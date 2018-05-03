Жители всей Молдовы массово съехались в Кишинев на первомайский марш ПСРМ

Граждане из самых отдаленных уголков республики откликну­лись на призыв президента и Пар­тии социалистов отпраздновать Первомай в молдавской столице. Партия социалистов Республики Молдова организовала 1 мая в Кишиневе традиционное празд­ничное шествие, приуроченное ко Дню международной солидарно­сти трудящихся.

Праздник для всех

Праздничные колонны стартовали от Республиканского цирка и от Академии наук. В шествии принял участие канди­дат в генпримары Кишинева Ион Чебан. Он считает, что День международной со­лидарности трудящихся – это особенный праздник для Молдовы. «Это один из глав­ных праздников для нас. Многие граждане Молдовы уезжают из страны. Нам нужно провести огромную работу для того, чтобы жители Молдовы хотели жить и работать на родине», – заявил Ион Чебан. Затем к колонне присоединился Президент Респу­блики Молдова. «Для всех это праздник. Эта очень хорошая традиция была еще с советских времен. В 2012 году мы возро­дили ее и каждый год выходим на марш и митинг, но в этом году участников больше, чем обычно, потому что люди связывают с Партией социалистов улучшение качества жизни. Люди хотят победы промолдавских сил. Поэтому в этом году нас гораздо боль­ше. Я уверен, что это хороший признак», – сказал президент Игорь Додон.

По завершении шествия, в 11.00, у здания Парламента Республики Молдова состоялся митинг. Отметим, что Партия социалистов проводит праздничные ме­роприятия по случаю 1 Мая ежегодно, на­чиная с 2012 года, по инициативе тогдаш­него председателя формирования Игоря Додона. Глава государства приветствовал участие десятков тысяч человек, представ­ляющих все слои общества: ветеранов, ра­бочих, студентов, военных, пенсионеров. По случаю Дня солидарности трудящихся президент страны подписал указ о при­своении высоких государственных наград группе граждан, представляющих разные сферы деятельности, за многолетний без­упречный труд, а также за заслуги перед Отечеством и выдающиеся успехи в про­фессиональной деятельности.

Отремонтируем всю страну

Глава государства выступил на перво­майском митинге. Обращаясь к гражда­нам, Игорь Додон отметил, что это «празд­ник людей труда – наш праздник».

– Традиционно, уже 7 лет подряд, мы проводим этот марш солидарности. Се­годня представители прессы меня спро­сили: “Вы же не состоите в партии, что вы тут делаете?”. Но я социалист, я вместе с гражданами, я вместе с вами был, есть и останусь. И хочу вас заверить в том, что никто и ничто не сможет помешать нам выиграть в этом году, – сказал президент.

Глава государства подчеркнул, что Молдова переживает непростые времена. Есть провокаторы как внутри страны, так и за ее пределами, отметил он.

– Справа от нас – здание парламента, в котором сидит парламентское большин­ство, которое никто не выбирал и не под­держивает. В 2014 году никто не выбирал такое парламентское большинство. В 2014 году мы сказали, что уходим в оппозицию от евроунионистов. Прошло 4 года, мы не изменили свою позицию. Мы были твер­ды. Есть и некоторые победы: мы освобо­дили здание слева от нас, президентуру, от евроунионистов, которые в 2009 году поиздевались над этим государственным символом и подожгли его. Мы выгнали их отсюда и отремонтируем это здание, как отремонтируем и всю страну, – добавил Додон.

Президент подчеркнул: 2018 год – это год граждан РМ, год Штефана чел Маре, и мы обязаны во имя памяти Штефана и во имя наших детей победить. У нас нет дру­гой Родины. У нас есть единственная Ро­дина – Молдова.

– Мы с вами стали очень серьезной политической силой и командой. Никто из наших противников этого не ожидал. Про­шло 7 лет, и мы стали главной командой профессионалов и главной политической силой страны. Мы готовы взять на себя ответственность за будущее страны, и мы обязаны это сделать, победить, как мы это сделали в 2016 году, как мы должны по­бедить на выборах в Кишиневе и в Бель­цах через несколько недель. Но основная победа предстоит нам этой осенью. У нас других шансов не будет. В этом году у нас есть единственный шанс освободить стра­ну от бандитов, находящихся у власти, и здесь у нас нет права на ошибку. Поэтому призываю всех, вне зависимости от цветов партий: поддержите команду профессио­налов, поддержите ПСРМ, потому что толь­ко мы вместе сможем навести порядок. За нами наши дети и внуки, и мы должны со­хранить эту страну для них. Мы обязаны это сделать. Но для этого мы должны быть едины. В этом году, в год Штефана, будет наша с вами победа. Через несколько не­дель победим в Кишиневе и в Бельцах, а в конце этого года – по всей стране, – от­метил глава государства.

В заключение Игорь Додон призвал всех граждан принять участие в праздно­вании Дня Победы в молдавской столице.

– Не забудьте, что через неделю у нас священный праздник – День Победы. Сегод­ня с нами были ветераны, которые шли весь маршрут. День Победы был, есть и будет в РМ. 9 мая мы должны быть вместе и отпразд­новать этот день, потому что победа будет за нами, за сильной командой, – заключил он.

Сильный президент – сильная страна!

Председатель Партии социалистов Зинаида Гречаный, выступая на митинге в честь празднования Дня солидарности трудящихся, заявила, что в предвыборную программу ПСРМ будет включена ини­циатива об изменении формы правления с парламентской на президентскую. «Мы с вами собрали более 1,5 миллиона под­писей, мы достучались до сердца каждо­го гражданина. Граждане поставили свои подписи. Это значит, что на парламентских выборах люди выберут новую страну, но­вые перемены. Это будет главная цель, которая будет в предвыборной платформе Партии социалистов, с которой мы пойдем на парламентские выборы. Пойдем и выи­граем!» – подчеркнула она.

Председатель Партии социалистов также поблагодарила граждан за активное участие в мероприятиях и выразила уве­ренность в том, что у Молдовы есть буду­щее.

Лидер социалистов отметила, что ПСРМ ежегодно проводит первомайский марш, и к нему каждый раз присоединяют­ся десятки тысяч граждан. Председатель Партии социалистов подчеркнула, что по­добные мероприятия действительно важ­ны для людей.

«Это не марш протеста, а праздник, меж­дународный, который празднуется веками. Он очень важен в Молдове, когда граждане не защищены и потеряли доверие к власти. Мы должны на­чать из­менения с самих себя – мы должны гордиться и защищать нашу страну», – сказала Зинаида Гречаный.

«Напомню, что 1 мая – это не праздник в прямом смысле слова, этот день борьбы трудящихся за свои права. Исторически он возник в середине XIX века в рабочем движении, выдвинувшем в качестве одно­го из основных требований введение вось­мичасового рабочего дня. Несмотря на то, что мы живем уже в 21 веке, лозунги поч­ти двухсотлетней давности не потеряли своей актуальности. Сегодня трудящиеся по-прежнему вынуждены отстаивать свои права», – написала председатель Партии социалистов в социальных сетях.

Она отметила, что Партия социалистов Республики Молдова – это единственная в стране партия, которая во главе со своим лидером – Президентом Республики Мол­дова Игорем Додоном – на протяжении всех последних лет ведет решительную борьбу в интересах трудящихся, в интере­сах всех граждан нашей страны.

«Мы верим, что наша борьба против олигархического режима приведет к торже­ству социальной справедливости в резуль­тате победы Партии социалистов на парла­ментских выборах осенью этого года.

Нашей основной целью после победы на выборах станет переход к президент­ской республике. Мы уже собрали 1,5 млн подписей в поддержку этой инициативы, которая позволит сделать власть сильной и ответственной. Сильный президент – сильная страна!» – подчеркнула Зинаида Гречаный.

Приветствие Президента Республики Молдова по случаю 1 Мая

Уважаемые соотечественники!

Дорогие друзья!

В этот по-весеннему теплый солнечный день сердечно поздравляю вас с праздником 1 Мая – Днем международной солидарности трудящихся. Для нас этот воистину народный праздник является олицетворением мира, труда, друж­бы, единения и согласия.

Искренне желаю вам хорошего настроения, весеннего тепла и света, испол­нения надежд, энергии для новых свершений и больших успехов в реализации своих творческих способностей в больших и малых делах на благо нас самих, наших семей и нашего Отечества – Республики Молдова.

Пусть праздник Первомай вместе с пробуждающейся от долгой зимы при­родой подарит вам много ярких незабываемых событий, зародит стремление наполнить свою трудовую жизнь оригинальными идеями и новыми достижения­ми. Пусть каждый человек найдет себе дело по душе, которое принесет ему не только моральное удовлетворение, но и достойное вознаграждение.

И пусть радость, счастье, мир, покой и уверенность в завтрашнем дне царят в ваших сердцах и домах!

С праздником Первомая, дорогие друзья!