Игорь Додон: «У нас есть шанс освободить страну от бандитов»
Жители всей Молдовы массово съехались в Кишинев на первомайский марш ПСРМ
Граждане из самых отдаленных уголков республики откликнулись на призыв президента и Партии социалистов отпраздновать Первомай в молдавской столице. Партия социалистов Республики Молдова организовала 1 мая в Кишиневе традиционное праздничное шествие, приуроченное ко Дню международной солидарности трудящихся.
Праздник для всех
Праздничные колонны стартовали от Республиканского цирка и от Академии наук. В шествии принял участие кандидат в генпримары Кишинева Ион Чебан. Он считает, что День международной солидарности трудящихся – это особенный праздник для Молдовы. «Это один из главных праздников для нас. Многие граждане Молдовы уезжают из страны. Нам нужно провести огромную работу для того, чтобы жители Молдовы хотели жить и работать на родине», – заявил Ион Чебан. Затем к колонне присоединился Президент Республики Молдова. «Для всех это праздник. Эта очень хорошая традиция была еще с советских времен. В 2012 году мы возродили ее и каждый год выходим на марш и митинг, но в этом году участников больше, чем обычно, потому что люди связывают с Партией социалистов улучшение качества жизни. Люди хотят победы промолдавских сил. Поэтому в этом году нас гораздо больше. Я уверен, что это хороший признак», – сказал президент Игорь Додон.
По завершении шествия, в 11.00, у здания Парламента Республики Молдова состоялся митинг. Отметим, что Партия социалистов проводит праздничные мероприятия по случаю 1 Мая ежегодно, начиная с 2012 года, по инициативе тогдашнего председателя формирования Игоря Додона. Глава государства приветствовал участие десятков тысяч человек, представляющих все слои общества: ветеранов, рабочих, студентов, военных, пенсионеров. По случаю Дня солидарности трудящихся президент страны подписал указ о присвоении высоких государственных наград группе граждан, представляющих разные сферы деятельности, за многолетний безупречный труд, а также за заслуги перед Отечеством и выдающиеся успехи в профессиональной деятельности.
Отремонтируем всю страну
Глава государства выступил на первомайском митинге. Обращаясь к гражданам, Игорь Додон отметил, что это «праздник людей труда – наш праздник».
– Традиционно, уже 7 лет подряд, мы проводим этот марш солидарности. Сегодня представители прессы меня спросили: “Вы же не состоите в партии, что вы тут делаете?”. Но я социалист, я вместе с гражданами, я вместе с вами был, есть и останусь. И хочу вас заверить в том, что никто и ничто не сможет помешать нам выиграть в этом году, – сказал президент.
Глава государства подчеркнул, что Молдова переживает непростые времена. Есть провокаторы как внутри страны, так и за ее пределами, отметил он.
– Справа от нас – здание парламента, в котором сидит парламентское большинство, которое никто не выбирал и не поддерживает. В 2014 году никто не выбирал такое парламентское большинство. В 2014 году мы сказали, что уходим в оппозицию от евроунионистов. Прошло 4 года, мы не изменили свою позицию. Мы были тверды. Есть и некоторые победы: мы освободили здание слева от нас, президентуру, от евроунионистов, которые в 2009 году поиздевались над этим государственным символом и подожгли его. Мы выгнали их отсюда и отремонтируем это здание, как отремонтируем и всю страну, – добавил Додон.
Президент подчеркнул: 2018 год – это год граждан РМ, год Штефана чел Маре, и мы обязаны во имя памяти Штефана и во имя наших детей победить. У нас нет другой Родины. У нас есть единственная Родина – Молдова.
– Мы с вами стали очень серьезной политической силой и командой. Никто из наших противников этого не ожидал. Прошло 7 лет, и мы стали главной командой профессионалов и главной политической силой страны. Мы готовы взять на себя ответственность за будущее страны, и мы обязаны это сделать, победить, как мы это сделали в 2016 году, как мы должны победить на выборах в Кишиневе и в Бельцах через несколько недель. Но основная победа предстоит нам этой осенью. У нас других шансов не будет. В этом году у нас есть единственный шанс освободить страну от бандитов, находящихся у власти, и здесь у нас нет права на ошибку. Поэтому призываю всех, вне зависимости от цветов партий: поддержите команду профессионалов, поддержите ПСРМ, потому что только мы вместе сможем навести порядок. За нами наши дети и внуки, и мы должны сохранить эту страну для них. Мы обязаны это сделать. Но для этого мы должны быть едины. В этом году, в год Штефана, будет наша с вами победа. Через несколько недель победим в Кишиневе и в Бельцах, а в конце этого года – по всей стране, – отметил глава государства.
В заключение Игорь Додон призвал всех граждан принять участие в праздновании Дня Победы в молдавской столице.
– Не забудьте, что через неделю у нас священный праздник – День Победы. Сегодня с нами были ветераны, которые шли весь маршрут. День Победы был, есть и будет в РМ. 9 мая мы должны быть вместе и отпраздновать этот день, потому что победа будет за нами, за сильной командой, – заключил он.
Сильный президент – сильная страна!
Председатель Партии социалистов Зинаида Гречаный, выступая на митинге в честь празднования Дня солидарности трудящихся, заявила, что в предвыборную программу ПСРМ будет включена инициатива об изменении формы правления с парламентской на президентскую. «Мы с вами собрали более 1,5 миллиона подписей, мы достучались до сердца каждого гражданина. Граждане поставили свои подписи. Это значит, что на парламентских выборах люди выберут новую страну, новые перемены. Это будет главная цель, которая будет в предвыборной платформе Партии социалистов, с которой мы пойдем на парламентские выборы. Пойдем и выиграем!» – подчеркнула она.
Председатель Партии социалистов также поблагодарила граждан за активное участие в мероприятиях и выразила уверенность в том, что у Молдовы есть будущее.
Лидер социалистов отметила, что ПСРМ ежегодно проводит первомайский марш, и к нему каждый раз присоединяются десятки тысяч граждан. Председатель Партии социалистов подчеркнула, что подобные мероприятия действительно важны для людей.
«Это не марш протеста, а праздник, международный, который празднуется веками. Он очень важен в Молдове, когда граждане не защищены и потеряли доверие к власти. Мы должны начать изменения с самих себя – мы должны гордиться и защищать нашу страну», – сказала Зинаида Гречаный.
«Напомню, что 1 мая – это не праздник в прямом смысле слова, этот день борьбы трудящихся за свои права. Исторически он возник в середине XIX века в рабочем движении, выдвинувшем в качестве одного из основных требований введение восьмичасового рабочего дня. Несмотря на то, что мы живем уже в 21 веке, лозунги почти двухсотлетней давности не потеряли своей актуальности. Сегодня трудящиеся по-прежнему вынуждены отстаивать свои права», – написала председатель Партии социалистов в социальных сетях.
Она отметила, что Партия социалистов Республики Молдова – это единственная в стране партия, которая во главе со своим лидером – Президентом Республики Молдова Игорем Додоном – на протяжении всех последних лет ведет решительную борьбу в интересах трудящихся, в интересах всех граждан нашей страны.
«Мы верим, что наша борьба против олигархического режима приведет к торжеству социальной справедливости в результате победы Партии социалистов на парламентских выборах осенью этого года.
Нашей основной целью после победы на выборах станет переход к президентской республике. Мы уже собрали 1,5 млн подписей в поддержку этой инициативы, которая позволит сделать власть сильной и ответственной. Сильный президент – сильная страна!» – подчеркнула Зинаида Гречаный.
Приветствие Президента Республики Молдова по случаю 1 Мая
Уважаемые соотечественники!
Дорогие друзья!
В этот по-весеннему теплый солнечный день сердечно поздравляю вас с праздником 1 Мая – Днем международной солидарности трудящихся. Для нас этот воистину народный праздник является олицетворением мира, труда, дружбы, единения и согласия.
Искренне желаю вам хорошего настроения, весеннего тепла и света, исполнения надежд, энергии для новых свершений и больших успехов в реализации своих творческих способностей в больших и малых делах на благо нас самих, наших семей и нашего Отечества – Республики Молдова.
Пусть праздник Первомай вместе с пробуждающейся от долгой зимы природой подарит вам много ярких незабываемых событий, зародит стремление наполнить свою трудовую жизнь оригинальными идеями и новыми достижениями. Пусть каждый человек найдет себе дело по душе, которое принесет ему не только моральное удовлетворение, но и достойное вознаграждение.
И пусть радость, счастье, мир, покой и уверенность в завтрашнем дне царят в ваших сердцах и домах!
С праздником Первомая, дорогие друзья!
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