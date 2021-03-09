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Газета "Кишиневские новости"

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Игорь Додон: Вакцинируем две трети населения и пойдем на выборы

Игорь Додон: Вакцинируем две трети населения и пойдем на выборы
09 марта
23:17 2021
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Все политические силы и госведомства должны сотрудничать, чтобы стабилизировать эпидемиологическую ситуацию в стране, и только затем можно говорить о выборах. Об этом заявил лидер ПСРМ Игорь Додон в передаче на канале N4.

«Идем на выборы, но не сейчас. Сейчас, в течение 2-3 месяцев, стабилизируем ситуацию, доставим в страну 1,5-2 млн доз вакцины, чтобы иммунизировать две трети населения страны, и после этого идём на выборы. Нельзя идти сейчас, когда у нас ежедневно тысячи случаев», – заявил Додон.

Он пояснил и как можно реализовать этот план.

«Нужен диалог, назначается полноценное правительство, которое в течение 2-5 месяцев стабилизирует ситуацию, и идём на выборы. Или идём на выборы в сентябре-октябре, а до тех пор политические силы в парламенте вносят поправки в бюджет, покупаем вакцину, стабилизируем ситуацию»,- сказал Додон.

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