Все политические силы и госведомства должны сотрудничать, чтобы стабилизировать эпидемиологическую ситуацию в стране, и только затем можно говорить о выборах. Об этом заявил лидер ПСРМ Игорь Додон в передаче на канале N4.

«Идем на выборы, но не сейчас. Сейчас, в течение 2-3 месяцев, стабилизируем ситуацию, доставим в страну 1,5-2 млн доз вакцины, чтобы иммунизировать две трети населения страны, и после этого идём на выборы. Нельзя идти сейчас, когда у нас ежедневно тысячи случаев», – заявил Додон.

Он пояснил и как можно реализовать этот план.

«Нужен диалог, назначается полноценное правительство, которое в течение 2-5 месяцев стабилизирует ситуацию, и идём на выборы. Или идём на выборы в сентябре-октябре, а до тех пор политические силы в парламенте вносят поправки в бюджет, покупаем вакцину, стабилизируем ситуацию»,- сказал Додон.