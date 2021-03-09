Рак – заболевание, которое не щадит ни молодых, ни старых, ни взрослых, ни детей. Побороть этот страшный недуг окончательно не удается, несмотря на поражающий воображение прогресс медицины. Но поиски оружия ведутся. Недавно российские исследователи в сотрудничестве с немецкими коллегами обнаружили новое эффективное средство против рака.

Сначала алкалоид был выделен из морской губки, а затем соединение удалось синтезировать искусственно, в лабораторных условиях.

Ученые обнаружили, что опухолевые клетки гибнут под воздействием этого вещества. Оно оказалось эффективно даже для тех клеток, которые не реагируют на химиотерапию. Более того, полученный алкалоид, применяемый совместно с химиотерапевтическими медикаментами, активизирует их действие.

Ученые ставят перед собой задачу создать препарат, который будет целенаправленно действовать на раковые клетки, оставляя здоровые неповрежденными. Поэтому исследования будут продолжены и расширены, сообщает телеканал «Наука».