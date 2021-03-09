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Газета "Кишиневские новости"

Наука

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Цветение растений может дать вспышку коронавируса

09 марта
22:27 2021
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Медики давно заметили, что в сезон цветения растений ежегодно происходят вспышки респираторных заболеваний. Немецкие ученые высказали предположение, что это относится и к коронавирусу. По их мнению, именно из-за высокой концентрации пыльцы в воздухе в Северном полушарии наблюдался всплеск инфицирования коронавирусом в первой половине прошлого года. Исследователи не исключают, что ситуация может повториться нынешней весной.

Сопоставив уровень заражения коронавирусом в тридцати с лишним странах всех континентов с концентрацией в воздухе пыльцы растений и погодными факторами, ученые обнаружили прямую связь. При этом в странах, где был введен карантин, заболеваемость оказалась вдвое меньше по сравнению с теми странами, где ограничительные меры не устанавливались, хотя концентрация пыльцы была одинаковой. В сезон особенно активного цветения инфицированных выявляли  больше на десять – тридцать  процентов. 

Важно, что усиленная восприимчивость к вирусу не зависит от того, есть ли у людей аллергия на пыльцу, и сама она вирус не переносит. Она просто ослабляет иммунитет к сезонным вирусам и, не исключено, может так же действовать и в отношении коронавируса. Поэтому особенно весной нужно обязательно носить маски, сообщает РИА «Новости».  

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