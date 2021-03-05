В течение прошедшего дня, 5 марта, зарегистрирован еще 22 смертельных случая от инфекции COVID-19.

Это: 74-летняя женщина из Кишинева, 71-летний мужчина из района Штефан-Водэ, 73-летняя женщина из Ниспоренского района, 66-летняя женщина из Флорештского района, 90-летний мужчина из района Дрокия, 60-летний мужчина из Кишинева, 80-летняя женщина из Кишинева, 71-летний мужчина из Кишинева, 75-летняя женщина из Кишинева, 73-летняя женщина из Каларашского района, 68-летний мужчина из Оргеевского района, 54-летняя женщина из Оргеевского района, 44-летний мужчина из Криулянского района, 44-летняя женщина из Криулянского района, 91-летний мужчина из Кишинева, 74-летняя женщина из Тараклийского района, 71-летний мужчина из Кишинева, 75-летняя женщина из Кишинева, 70-летний мужчина из Хынчештского района, 74-летний мужчина из Резинского района, 69-летняя женщина из Яловенского района, 42-летняя врач из Кишинева

На вечер 5 марта 169623 человека выздоровели после заражения вирусом COVID-19 и 4071 человек умер от инфекции.