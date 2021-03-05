Игорь Додон и Майя Санду в равной степени активны, но действия президента более медиатизированы журналистами. Таковы данные исследования «Политический рейтинг -февраль 2021 г.» компании «Intellect Group».

Экспертов попросили оценить и деятельность публичных лиц нашей страны по десятибалльной шкале. Так лидер ПСРМ Игорь Додон и президент Молдовы Майя Санду получили равный результат – 9 баллов. Столичный градоначальник Ион Чебан – 7, Зинаида Гречаный – 6,5 и генеральный прокурор Александр Стояногло – 4,5 баллов.

В разделе «Медиатизация» Майя Санду набирает 9,7 баллов, Игорь Додон – 8, Ион Чебан и Наталья Гаврилицэ – 7,5, Алла Немеренко – 7.

В ходе исследования были опрошены 20 политических аналитиков, 10 международных экспертов, журналистов, в том числе из РФ, Румынии, Украины, США и Франции. Данные собирались в течение февраля 2021 года.