Памятник последователю Махатмы Ганди Валлабхаи Пателю, который считается объединителем Индии и одним из авторов индийской конституции, строили семь лет. Его возвели в индийском штате Гуджарат.

На строительство монумента, названного «Статуя Единства», ушло двадцать четыре тысячи тонн стали и арматуры, а обошлась реализация проекта в 430 миллионов долларов. Общая площадь мемориального комплекса, который включает искусственное озеро, составляет свыше двадцати тысяч квадратных километров.

До сих пор первенство по величине памятника принадлежало Мьянме, где двенадцать лет назад возвели статую Будды. Она возвышается над землей на сто двадцать девять метров. Теперь Индия обошла по этому показатель своего соседа.

У «Статуи Единства» будут и прикладные функции. В основании скульптуры предполагается открыть музей, а на уровне груди – оборудовать смотровую площадку, откуда можно будет полюбоваться красивыми видами окрестностей. То есть в скором времени памятник начнет приносить доход от билетов, приобретенных туристами, сообщает twizz.ru.