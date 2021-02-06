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Газета "Кишиневские новости"

Наука

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Доктор Комаровский рассказал о лечении фурункулов

06 февраля
11:17 2021
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Известный врач и телеведущий, популяризатор медицины Евгений Комаровский объяснил в социальной сети, отчего возникают фурункулы, и дал рекомендации по правильному лечению.

По словам доктора, в подавляющем большинстве случаев фурункулы возникают из-за воздействия инфекции, которую вызывает золотистый стафилококк. Потовые и сальные железы закупориваются и инфицируются, и главную роль в уровне закупорки играет вязкость секрета сальных желез. А она напрямую зависит от гормонального фона организма. В этом причина того, что проявления фурункулов у мужчин и женщин разные, а первое появление фурункулов обычно отмечается в подростковом возрасте, когда идет гормональная перестройка организма.

Комаровский подчеркнул, что лечат фурункулы обычно антибиотиками в виде мазей или гелей, которые применяются поверхностно, на коже. Но при частых рецидивах назначаются препараты антистафилококкового действия, их нужно пить. А уж если медикаментозное лечение не дает эффекта, то без хирургического вмешательства не обойтись, передает телеканал «Доктор».      

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