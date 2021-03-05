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Газета "Кишиневские новости"

Культура

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В английской церкви больше века хранился неизвестный шедевр Тициана

05 марта
16:27 2021
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В церковь маленького городка Ледбери пригласили на западе Англии пригласили известного реставратора для восстановления одной из фресок. Но он обратил внимание совсем на другое произведение, покрытое толстым слоем пыли и висевшее в дальнем углу храма.  

Реставратор вместе с коллегами занялся исследованием найденного полотна и пришел к выводу, что картина была написана в мастерской великого художника эпохи Возрождения Тициана. Более того, обследовав изображение в ультрафиолетовых лучах, ученые обнаружили подпись мастера. Еще реставраторы заметили большое портретное сходство одного из персонажей картины с самим Тицианом. Программа распознавания лиц подтвердила, что это действительно его портрет.

При этом эксперты сделали вывод, что над полотном работали как минимум пять разных художников. Дело в том, что после смерти Тициана в его мастерской осталось много незавершенных работ, заканчивали которые ученики мастера. Судя по всему, так случилось и с найденной картиной. Ученые утверждают, что это, скорее всего, единственное до сих пор остававшееся необнаруженным произведение Тициана, и оно дает большой простор для исследования искусствоведам, специализирующимся на творчестве художников эпохи Возрождения, сообщает CNN.

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